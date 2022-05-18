وفاء عامر: دور هلالة في «جزيرة غمام» آخر مسلسل تعاقدت عليه خلال رمضان

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها لا تستطيع تقديم أي دور إلا إذا كانت تصدقه، معربة عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسلي «راجعين يا هوى» و«جزيرة غمام».

وأضافت، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «أون»، مساء اليوم الثلاثاء، أن دور «هلالة» في مسلسل «جزيرة غمام» آخر عمل تعاقدت عليه خلال شهر رمضان الماضي، معقبة: «وأنا بقرأ هلالة انتابني شعور غريب جدا، وحسيت إني هبقى بخون المهنة اللي بحبها لو أحاسيسي الشخصية دي موصلتش للناس بالمظبوط، وغرت عليها إن حك تاني ممكن يعملها، وحسيت هتبقى خيانة لو أنا معملتهاش بالمشاعر اللي وصلتني من المؤلف والمخرج».

وأكدت أنه كان من الصعب عليها تقديم ثلاثة أدوار مختلفة في موسم رمضان الماضي، وهم شخصية «يسرية» في مسلسل «راجعين يا هوى» و«هلالة» في «جزيرة غمام» و«ابنة فلك» في «بيت الشدة»، قائلة إنها كانت تنعزل حتى في منزلها قبل كل مشهد تقدمه.

وطلت الفنانة وفاء عامر في موسم رمضان الماضي بثلاثة أوجه مختلفة، تلونت خلالهم بقدراتها التمثيلية المعهودة لتقدم ثلاث شخصيات مختلفة، في بطولة مطلقة بمسلسل «بيت الشدة»، الذي تعود أحداثه إلى 1000 عام وتتناول خلاله الاتصال بالعالم الآخر، بينما تظهر بشخصية صعيدية في «جزيرة غمام»، وبدور كوميدى لسيدة شعبية تظهر في مسلسل «راجعين يا هوى».