قرار جمهوري بتخصيص 10 أفدنة لإقامة محطة صرف صحي الواسطى ببني سويف

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٣، بتخصيص قطعة أرض بمركز ومدينة الواسطى ببني سويف لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للصرف الصحي.

وينص القرار على أن تخصص مساحة 10.2 فدان تقريبا تعادل 42915.4 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للصرف الصحي.

واستند القرار إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، وقانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية، والقانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة.