مونتانا أول ولاية أمريكية تحظر تيك توك

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أصبحت مونتانا أول ولاية أمريكية تحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني "تيك توك"، حيث وقع حاكمها الجمهوري جريج جيانفورت على مشروع قانون ليأخذ صفة قانون أمس الأربعاء.

وقال جيانفورت بعد التوقيع: "لقد حظرت تيك توك في مونتانا لحماية البيانات الشخصية والخاصة لقاطني مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني".

وتمنع القاعدة الجديدة متاجر التطبيقات من طرح تطبيق مشاركة الفيديو هذا اعتبارا من أول يناير 2024 ومنع تيك توك من إدارة عمل تجاري في الولاية.

وسيتعين على مقدمي التطبيق دفع غرامة قدرها 10 آلاف دولار عن كل يوم تتاح فيه منصة التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن تيك توك، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية تم حظره بالفعل على الأجهزة المصرح بها من الحكومة في كندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة وسط مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.

ولدى التطبيق أكثر من مليار مستخدم ويستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا، مما أجج مخاوف من أن السلطات والاستخبارات الصينية قد تستخدم التطبيق لجمع معلومات من المستخدمين أو لبسط النفوذ. ورفضت الشركة مثل هذه الادعاءات.