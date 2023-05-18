نائب محافظ الوادي الجديد تبحث تقدم المحافظة لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم

التقت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، الدكتورة ميرفت السمان، استشاري منظمة اليونسكو لمدن التعلم ومنسق الشبكة الوطنية لمدن التعلم المصرية، بحضور الدكتورة سلوى مصطفى مسئول نقطة اتصال مدن التعلم، وأمنية مسعود مديرة وحدة السكان بديوان عام المحافظة.

وقالت مجدي إنه تم بحث وتنسيق الخطوات التنفيذية وتبادل الخبرات بشأن استيفاء شروط التقدم لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، والتي تهدف إلى تعزيز التعلم المستمر مدى الحياة، وضمان المساواة في توفير فرص التعلم لكافة فئات المجتمع، والتوسع في استخدام التقنيات الرقمية ومصادر التعلم المختلفة، وهو ما يمثل أساسًا لتنمية معارف ومهارات المواطنين حول مفاهيم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة.