ليفربول يواجه أستون فيلا من أجل العودة إلى طريق الانتصارات

يستضيف فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت، نظيره أستون فيلا، مساء غدٍ السبت، على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2025-2026.

ويبحث الريدز عن استعادة توازنهم وكسر سلسلة الهزائم الأخيرة محليًا وأوروبيًا، بعد الخسارة الثقيلة أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وسقوطهم أمام برينتفورد بنتيجة 3-2 في الدوري، ويقود الفريق في مهمة استعادة الثقة النجم المصري محمد صلاح، إلى جانب باقي لاعبي الريدز.

في المقابل، يطمح أستون فيلا بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري لمواصلة نتائجه المميزة محليًا، بعد الفوز الثمين على مانشستر سيتي في الجولة الماضية بهدف دون مقابل.

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 15 نقطة، فيما يأتي أستون فيلا ثامنًا بنفس الرصيد، مع فارق الأهداف لصالح الريدز.

تنطلق صافرة المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وتذاع على قناة «beIN Sports HD1»، المالكة لحقوق بث الدوري الإنجليزي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.