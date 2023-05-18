دونيتسك: مقتل 5 أشخاص جراء قصف أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية

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أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء قصف أوكراني.

وأضافت البعثة عبر قناتها على تطبيق "تليجرام"، أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت 368 قذيفة على مناطق مأهولة بالسكان في دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.. حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأشارت البعثة إلى أنه تم رصد إطلاق 59 قذيفة باستخدام مدفعية تقليدية من عيار 152 و155 ملم وكذلك تم تسجيل قصف باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.

وأوضحت أن القصف أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 شخصا وتضرر 29 مبنى سكنيا وخمسة مرافق بنية تحتية مدنية.