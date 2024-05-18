أكد خالد بيومي، المحلل الرياضي أنه ينصح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بالضغط على ثنائي دفاع الترجي التونسي، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد بيومي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نقاط القوة في الترجي هي الهجمات المرتدة، وذلك عن طريق محمد أمين بن حميدة وحسام غشة".

وأضاف: "إذا نجح الأهلي في مراقبة غيلان الشعلالي، لاعب خط وسط الترجي، ستتراجع قوة الفريق التونسي 50%، خصوصًا في الكرات الطولية، أما الجبهة اليسرى هي أقوى مصادر قوة الترجي".

وتابع: "فوز الترجي على صن داونز هو إنجاز للفريق التونسي وفقًا لمستواه المتواضع في الموسم الماضي، ولكن لديه نقاط ضعف كثيرة".

وأكمل: "أنصح مارسيل كولر بالضغط العالي على ثنائي دفاع الترجي، بالإضافة للعب على أطراف الملعب، مستغلًا حسين الشحات وبيرسي تاو".

وواصل: "يجب أن يكون لدى لاعبي خط الوسط في الأهلي القدرة على التسديد مثل إمام عاشور ومروان عطية.. فكرة إحراز الهدف الأول للأهلي في الربع ساعة الأولى ستربك حسابات ميجيل كاردوسو، المدير الفني للترجي".

وأتم خالد بيومي تصريحاته قائلًا: "أتمنى الفوز للأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وأن تجمعهما مباراة في كأس السوبر الإفريقي على استاد العاصمة الإدارية".