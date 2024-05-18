محافظ الغربية يتابع إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية في زفتى والسنطة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المراكز التكنولوجية بزفتى والسنطة؛ لمتابعة إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمحافظ الغربية لهذا الملف الهام والحيوي .

وأكد المحافظ متابعته اللحظية والميدانية المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولًا بأول وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف.

وخلال الجولة تابع المحافظ الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، موجها بتذليل أي عقبات أمامهم لنهي الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما طالب بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وخلال حواره مع المواطنين أكد المحافظ أهمية استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة، حيث يستطيع المواطن تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحي أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف بعد تحميله، مشيرا إلى أنه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.