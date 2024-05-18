تعليم الإسكندرية: 104 آلاف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023 – 2024، اليوم السبت وتنتهي في الخميس الموافق 23 من مايو الجاري.

وتابع أبوزيد عددا من مدارس المحافظة مستخدمًا عصا إلكترونية لرصد الأجهزة الذكية، مؤكدًا وجود عصا إلكترونية مماثلة بكل لجنة امتحانية.

وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة العروة الوثقى الرسمية لغات بإدارة، بحضور ناهد حسين وكيل الإدارة، كما تابع لجنة الامتحان بمدرسة عبدالله النديم الإعدادية للبنين ومدرسة الشهيد شريف عمر الإعدادية بنات بإدارة شرق، بحضور جلال عيد مدير عام الإدارة.

وأثنى مدير المديرية على انضباط سير العملية الامتحانية والتزام الجميع بتنفيذ التعليمات، ولم تَرِد أي شكاوى لغرفة العمليات المركزية بالمديرية أو غرف عمليات الإدارات بشأن امتحانات اليوم.

وكان وكيل الوزارة قد عقد اجتماعًا موسعًـا بحضور نادية فتحي وكيل المديرية، مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية، وأعلن أنه سيتم استخدام عصا إلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية مع الطلاب عن طريق رؤساء اللجان في سابقة هي الأولى من نوعها في امتحانات الشهادة الإعدادية.

كما شدد على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بالتدابير الوقائية، موجها بتوفير الأثاث اللازم، لافتًا إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار، وتوافر سجل الأمن، وغلق بوابة المدرسة، ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح، وإزالة أي معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات.

ووجه موجهي عموم المواد والموجهين الأوائل بأن تكون أسئلة الورقة الامتحانية بعيدة كل البعد عن أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو أي إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأي العام.



وقال أبو زيد إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 104 آلاف و113 طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب، و10 لجان للمهني والتربية الخاصة.

وشدد على الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم، وحرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية يتم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، ونشر ملصقات طرق الوقاية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي.

كما أكّد وكيل الوزارة حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو أي محاولة من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، وكذلك حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان.