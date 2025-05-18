باحث: المنطقة بحاجة إلى وقفة عربية بعد تراجع المحور الإيراني وتصاعد الأزمات

قال الدكتور وسام القصير، الباحث المتخصص في الشؤون الدولية، إن القمة العربية المنعقدة في بغداد جاءت في لحظة فارقة، في ظل ظروف إقليمية معقّدة تشمل أزمات ممتدة في ليبيا والسودان واليمن ولبنان وسوريا، إلى جانب تحولات متسارعة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، ما يتطلب تحركًا عربيًا موحدًا.

وأوضح القصير، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج عن قرب مع أمل الحناوي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن تراجع ما يُعرف بالمحور الإيراني يستدعي تحركًا عربيًا يعيد التوازن إلى المنطقة ويُعيدها إلى موقعها الطبيعي على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن جهودًا عربية ساهمت مؤخرًا في تخفيف الضغوط على سوريا، خاصة مبادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالتعاون مع الإدارة الأمريكية السابقة، والتي أسفرت عن تخفيف بعض العقوبات.

كما نوّه بالدور المصري المستمر في دعم وقف إطلاق النار وتعزيز جهود السلام، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة في كلمات القادة العرب، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.