 ميرتس يقترح عمل إجراءات اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميرتس يقترح عمل إجراءات اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية


نشر في: الأحد 18 مايو 2025 - 12:22 ص | آخر تحديث: الأحد 18 مايو 2025 - 12:22 ص

  اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم السبت أن يتم عمل إجراءات طلب اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي كطريقة للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وأدلى ميرتس بتصريحاته في زيارته الأولى إلى إيطاليا كمستشار للبلاد. وأشار إلى محاولة إيطاليا إلى القيام بهذا عن طريق إرسال طالبي اللجوء إلى ألبانيا، في خطوة علقتها المحاكم الإيطالية مؤقتا.

 وقال بعد لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: "لكن هذا بالطبع يمكن أن يظل خيارا".

يذكر أن الائتلاف الحكومي في روما استهل هذه الخطوة للتعامل مع طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط في ألبانيا. وتنظر محكمة العدل الأوروبية فيما إذا كانت الفكرة تتماشى مع القانون الأوروبي، بعدما عرقلها القضاء الإيطالي مرارا.


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