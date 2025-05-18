رئيس وزراء بريطانيا سيعلن عن اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بقمة لندن

المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل، حيث يستضيف قمة كبرى مع التكتل في لندن.

ولم يكشف عن تفاصيل الاتفاق بعد، لكن التقارير أشارت إلى أنه قد يركز على وصول المملكة المتحدة إلى صندوق دفاعي رئيسي للاتحاد الأوروبي، مع الإشارة إلى وجود خطة لتنقل الشباب على الطاولة، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وقبل قمة يوم الاثنين، قال ستارمر إن الاجتماع سيكون "خطوة أخرى إلى الأمام، مع المزيد من الفوائد للمملكة المتحدة" و"شراكة معززة مع الاتحاد الأوروبي".

وقال: "سيكون ذلك جيدا لوظائفنا، وجيدا لفواتيرنا، وجيدا لحدودنا.

وتابع "هذا ما صوت عليه الشعب البريطاني العام الماضي، وهذا ما ستقدمه حكومتي".

وسيجمع اجتماع الاثنين ستارمر مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للمرة الثانية في أربعة أيام، بعد أن اجتمع الاثنان لمدة 30 دقيقة على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في ألبانيا يوم الجمعة.





