نقابة المحامين: نسبة الاستجابة للإضراب أمام محاكم الجنايات بلغت نحو 70%

قال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أبو بكر ضوة، إن نسبة إضراب المحامين عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، بلغت 70 %، وذلك في يومه الأول الأحد، والذي يستمر حتى اليوم الإثنين، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

وأضاف ضوة لـ"الشروق"، أن معظم الدوائر التزمت على مستوى الجمهورية، وهناك بعض الدوائر اضطرت للحضور بسبب وجود محبوسين، مشيرا إلى أن نسبة نجاح الإضراب تبلغ نحو 70%.

وتابع نقيب المحامين عبدالحليم علام، سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.

وأكدت النقابة في بيان لها أمس، أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الإضراب عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية.

وتقدمت النقابة بالشكر والتقدير لكافة الزملاء والزميلات الذين التزموا بالقرار، وتؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.

ويأتي قرار الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، ضمن القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع المشترك الذي عقد الأربعاء الماضي، بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات؛ لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم "مقابل خدمات مميكنة".

ومن بين القرارات التي جرى اتخاذها، دعوة الجمعية العمومية للمحامين بمصر للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين؛ لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، وتحدد لموعد انعقاد الجمعية السبت 21 يونيو المقبل بمقر النقابة العامة.