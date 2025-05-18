مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء انهيار ثلجي في جبل إيجر السويسري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الشرطة السويسرية إن شخصين لقيا حتفهما في انهيار جليدي على جبل إيجر في جبال الألب السويسرية يوم السبت.

وتوفي شخص واحد في مكان الحادث، بينما تم إنعاش شخص ثان لكنه توفي لاحقا في المستشفى. وقالت الشرطة إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وتعمل الشرطة على تأكيد هويات القتلى.

وأضافت الشرطة أن ثمانية أشخاص كانوا في المنطقة يشاركون في جولة تزلج وقت حدوث الانهيار الجليدي.

ويبلغ ارتفاع قمة إيجر حوالي 4 آلاف متر، وهي قمة مشهورة في برن، وتطل على المنتجعات السياحية في جريندلفالد ولوتربرونين.