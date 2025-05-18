لبنان: انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع

انطلقت، اليوم الأحد، الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي بيروت والبقاع "شرق"، وسط تفاوت في نسب الإقبال على الاقتراع بين البلدات والقرى.

ويعد هذا الاستحقاق الانتخابي الأول الذي يشهده لبنان منذ نحو 10 سنوات، حيث أجريت آخر انتخابات بلدية واختيارية عام 2016، وارجأت فيما بعد لـ3 مرات، على خلفية الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة التي عاشها هذا البلد العربي.

ومطلع أبريل الماضي، أعلنت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية تواريخ إجراء الانتخابات تواليا، على أن تكون في أيام الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو.

وحددت الوزارة يوم 18 مايو، موعدا لمحافظتي بيروت والبقاع.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية، الأحد، مشاهد من أجواء الاقتراع في مختلف مناطق محافظتي بيروت والبقاع، حيث فتحت صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي "04:00 ت.غ"، على أن تقفل في السابعة مساء "16:00 ت.غ" ليبدأ بعدها فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج المحلية.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، توزعت نسب الاقتراع في محافظتي بيروت والبقاع بعد ساعة من بدء عملية التصويت، على النحو التالي: بيروت "0.14%"، زحلة "0.71%"، البقاع الغربي "0.77%"، راشيا "1.07%"، الهرمل "0.64%"، بعلبك "0.55%".

وأجريت أول مرحلتين من الانتخابات البلدية والاختيارية في 4 مايو الجاري بمحافظة جبل لبنان، حيث بلغت نسبة الاقتراع فيها 45.16%، وفق وزارة الداخلية والبلديات.

وفي 11 من الشهر ذاته، أجريت في محافظتي الشمال وعكار، وبلغت نسبة الاقتراع في الشمال 36.06%، وفي عكار 47.47%، حسب المصدر ذاته.

ورغم انتهاء ولاية المجالس البلدية والمخاتير في مايو 2022، تم تمديد ولايتها لمدة عام نتيجة تزامنها مع استحقاق الانتخابات النيابية.

وعام 2023، تأجلت الانتخابات مجددا نتيجة الفراغ الرئاسي، بينما تأجلت للمرة الثالثة عام 2024 بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان في 23 سبتمبر الماضي.

وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات التي خلفت أيضا نحو 200 شهيد و491 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.