الأمم المتحدة: تضرر أكثر من 100 ألف شخص جراء السيول في اليمن

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تضرر أكثر من 100 ألف شخص في اليمن، جراء السيول التي ضربت عدة محافظات منذ أواخر مارس وحتى أبريل 2026.

وأوضح المكتب الأممي في تقرير حديث اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه، اليوم الأحد، أن السيول التي ضربت اليمن منذ أواخر مارس حتى 26 أبريل 2026 أدت إلى تضرر نحو 14 ألفاً و375 أسرة عدد أفرادها أكثر من 100 ألف شخص من النازحين والمجتمعات المضيفة.

وأفاد التقرير بأن السيول أسفرت عن وفاة 28 شخصاً وإصابة 84 آخرين، بينهم نساء وأطفال، خلال المدة ذاتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة تعز كانت أكثر المحافظات تضررا جراء السيول، إذ تم رصد تضرر 9 آلاف و790 أسرة عدد أفرادها نحو 68 ألف نسمة.

كما رصد التقرير أضرارا جراء السيول في محافظات أخرى هي حضرموت وشبوة والحديدة ومأرب والجوف.

ونبه التقرير أن السيول الجارفة تسببت في أضرار واسعة بالمنازل والبنية التحتية وسبل العيش، في ظل محدودية الموارد الإنسانية واستمرار عمليات التقييم والاستجابة الطارئة.

وحذر التقرير الأممي من تفاقم مخاطر الألغام ومخلفات الحرب التي جرفتها السيول في المناطق الملوثة، ما يهدد حياة المدنيين ويعيق حركة السكان والمزارعين.

يشار إلى أن اليمن يعاني من صعوبات كبيرة في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تؤثر على الكثير من السكان في بيئة تفتقر إلى أدنى مقومات السلامة والخدمات الأساسية.

وقد خلفت الحرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، وسط تحديات كبيرة في مختلف مجالات الحياة.