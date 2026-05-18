شركة آيس آي تعلن إقامة أول منشأة لإنتاج الأقمار الصناعية في الهند لتعزيز الدفاع والمراقبة

تعتزم شركة "آيس آي" العالمية المتخصصة في تقنيات الفضاء إقامة أول منشأة إنتاج لها في الهند خلال العام المقبل، بهدف تصنيع أقمار اصطناعية صغيرة للاستخدام في مجالات الدفاع والمراقبة ورصد البيئة.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة رافال مودجيفسكي إن المنشأة ستصبح مركز التصنيع الرئيسي للشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب عملياتها القائمة في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "برس ترست أوف إنديا" أن هناك توافقا كبيرا بين احتياجات الهند وما تقدمه الشركة، مشيرا إلى اتجاهين عالميين رئيسيين هما: زيادة الإنفاق الدفاعي والتوسع السريع في تبني تقنيات الفضاء.