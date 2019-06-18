القاهرة تستضيف منتدى لموردي ومقاولي مشروع الضبعة على هامش الأسبوع الصناعي الكبير أكتوبر القادم

تستضيف القاهرة في الثامن من أكتوبر القادم منتدى لموردي ومقاولي مشروع الضبعة وتنظمه مؤسسة (روس آتوم) الحكومية الروسية، وهيئة محطات الطاقة النووية المصرية، على أرض المعرض والمنتدى الصناعي والتكنولوجي الدولي "الأسبوع الصناعي الكبير".

ومن المتوقع، وفقا لبيان لمؤسسة (روس آتوم) في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن يشارك في المنتدى قيادات من هيئة محطات الطاقة النووية المصرية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، والقسم الهندسي من مؤسسة (روس آتوم)، المصمم والمقاول العام لأول محطة للطاقة النووية في البلاد، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأجنبية - الموردين والمقاولين المحتملين لإنشاء مشروع محطة الضبعة النووية.. كما سيشارك في هذا الحدث الكبير ما يقرب من 600 من الموردين العاملين بالطاقة النووية.

وسيتمكن المشاركون في هذا الحدث من الحصول على معلومات حول المناقصات الحالية والمستقبلية لمشروع محطة الضبعة النووية في مصر، والتعرف على نظام المشتريات التابع لمؤسسة روس آتوم الحكومية، وعقد اجتماعات عمل فردية مع ممثلي المؤسسات النووية الروسية المشاركة في المشروع، وكذلك تلقي إجابات على أسئلة حول المشاركة في بناء المحطة.