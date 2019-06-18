رئيس الوزراء اليوناني يطالب بمعاقبة تركيا إذا ثبت تنقيبها عن الغاز غرب قبرص

طالب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، القمة الأوروبية باتخاذ إجراءات ضد تركيا إذا استمرت في انتهاك القانون الدولي.

كما طلب تسيبراس - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء- من رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إدانة قوية من الاتحاد الأوروبي للممارسات غير الشرعية التركية فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز.

يشار إلى أن رئيس الوزراء اليوناني اليوناني أليكسيس قد قال، في وقت سابق، إن اليونان وقبرص ستضغطان على شركائهما في الاتحاد الأوروبي؛ لمعاقبة تركيا إذا ثبت أنها بدأت عمليات تنقيب عن الغاز غربي قبرص.

كانت تركيا قد أصدرت إشعارًا بحريًا أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من سبتمبر، وتمركزت سفينة الحفر التركية (فاتح) على بعد 40 ميلاً بحريًا تقريبًا إلى الغرب من شبه جزيرة (أكاماس)، و83 ميلاً بحريًا من السواحل التركية وتقع المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص.