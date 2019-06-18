التحالف يعترض طائرتين مسيرتين من قبل الحوثي باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "أنه وفي تمام العاشرة وسبعة وثلاثون دقيقة من مساء أمس تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها.

كما صرح أيضا أنه وفي تمام الساعة الحادية عشرة وسبعة وأربعون دقيقة من مساء أمس تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنيةأطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، مؤكدا مواصلة العمل في الدفاع عن البلاد وتحييد القدرات الحوثية العدائية.