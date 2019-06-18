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أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم، إطلاق عملة رقمية تدعى "ليبرا" خلال الشهور المقبلة، ومن المقرر أن تستخدم هذه العملة بعض الشركات العالمية بمجرد توافرها.

ووفقًا لـ"وكالة الأنباء الألمانية"، قال مدير مشروع العملة ديفيد ماركوس، إن "فيسبوك" لن تستطيع معرفة بيانات المعاملات الخاصة بالمستخدمين حفاظًا على السرية.

وأضاف أن عملة "ليبرا" عبارة عن مشروع طويل المدى، وخلال سنوات قليلة ستكون وسيلة للدفع في عدد كبير من الدول حول العالم.

وفي السطور التالية، يقدم «الشروق» 13 معلومة عن العملة الرقمية «ليبرا».

1- من المقرر إطلاق عملة فيسبوك "ليبرا" عام 2020.

2- سيخضع نظام العمليات البنكية الخاصة بـ"ليبرا" إلى حماية قوية للحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالمستخدمين.

3- في حالة حدوث سرقات لأحد الأشخاص، سيقوم فيسبوك بدفع تعويض لكن لم يكشف عن قيمته.

4- الخدمة التي ستمنحها عملة فيس بوك "ليبرا" في البداية هي تحويل الأموال فقط، لكن بعد ذلك سيتم تطوير الخدمات لدفع الفواتير والقيام بأعمال تجارية.

5- ستقبل عدة شركات عملة "ليبرا" مثل "أوبر"، أو شركة بطاقات الدفع الإلكتروني "فيزا".

6- سيتم إنشاء جمعية تضم 27 مؤسسة عالمية تعمل تحت اسم عملة "ليبرا"، ومن الجهات المشاركة في الجمعية: "فودافون- باي بال- أوبر- Coinbase- Booking- ماستركار".

7- تعتمد عملة "ليبرا" على تقنية البلوكتشين وهو نظام سجل إلكتروني لمعالجة الصفقات وتدوينها بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة.

8- ستحمل "ليبرا" العديد من المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات كثيرة حول العالم.

9- بمجرد إطلاقها، ستكون "ليبرا" مغطاة ماليًا.

10- ستخضع "ليبرا" لإدارة مستقلة وستكون مدعومة بأصول حقيقية والدفع سيتم من خلال إرسال رسالة نصية فقط.

11- يمكن للمستحدمين شراء عملة "ليبرا"، من خلال منصة تدعى "كاليبرا".

12- تستهدف عملة فيسبوك "ليبرا" 1.7 مليار مستخدم بالغ عبر العالم يملكون حسابات على منصة التواصل الاجتماعي.

13- في 2020، ستكون حوالي 12 بلدًا جاهزة لاستقبال عملة "ليبرا" والتعامل بها.