بريطانيا: ترامب لم يشر إلى أن أمريكا على وشك دخول الصراع الإسرائيلي الإيراني

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يشر بأي شكل إلى أن الولايات المتحدة على وشك التدخل في الصراع بين إسرائيل وإيران.

وأضاف ستارمر للصحفيين خلال قمة مجموعة السبع في كندا: "لا يوجد ما يشير إلى نية الرئيس (الأمريكي) التدخل في هذا الصراع، بل على العكس، كان بيان مجموعة السبع يتناول التهدئة"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وعبرت دول مجموعة السبع عن دعمها لإسرائيل في بيان صدر في وقت متأخر الاثنين، ووصفت إيران بأنها "مصدر عدم استقرار في الشرق الأوسط"، وحث قادة مجموعة السبع على التهدئة في المنطقة، بحسب البيان.