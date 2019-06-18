الزمالك يغرم المتغيبين عن التدريبات 300 ألف جنيه

قرر رئيس نادي الزمالك توقيع غرامة مالية كبيرة على المتغيبين عن مران الفريق الأول أمس الإثنين، حيث وصلت قيمة الغرامة إلى 300 ألف جنيه، مع احتمالية زيادتها حال تواصل الغياب.

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته لقناة المحور :"من تغيب عن التدريبات وقعنا عليهم 300 ألف جنيه غرامة"، مُضيفًا :"من يريد مزيدًا من الراحة يجب أن يحصل على إذن الجهاز الفني أولًا ولا يتغيب من نفسه".

وأضاف :"أرسلنا خطابًا لهؤلاء اللاعبين أخبرناهم أن كل يوم سيتغيبون فيه عن التدريبات سنوقع عليهم عقوبة مالية جديدة تصل إلى 100 ألف جنيه".

وتابع :"جهاز خالد جلال المدير الفني الجديد جهاز وطني ومحترم، هل لا نخاف إلا من المدربين الأجانب".