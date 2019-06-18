إدارة الغذاء والعقاقير الأمريكية توافق على عقار جديد لعلاج النوع الثاني من السكري

أعلنت إدارة الغذاء والعقاقير الأمريكية اليوم الاثنين، موافقتها على طرح العقار الجديد "فيكتوزا" لعلاج النوع الثاني من مرض السكري الذي يصيب المرضى من عمر 10 سنوات أو أكثر.



يذكر أن العقار "فيتكوزا" الذي طورته شركة "نوفو نوردسيك" الدنماركية هو أول علاج للسكري لا يعتمد على الإنسولين، منذ إقرار دواء ميتفورمين لعلاج الاطفال في عام 2000. وكان قد تم إقرار عقار "فيكتوزا" لعلاج مرضى النوع الثاني من السكري البالغين منذ 2010.



وقالت "ليزا يانوف" المسؤولة في إدارة الغذاء والعقاقير الأمريكية إن الإدارة "تشجع على توفير الأدوية لأكبر عدد ممكن من المرضى بعد التأكد من سلامتها وكفاءتها".



وأضافت أن "فيكتوزا أثبت تحسنا في السيطرة على السكر في الدم لمرضى النوع الثاني من السكري".



يذكر أن النوع الثاني من السكري هو أكثر أنواع هذا المرض انتشارا ويحدث عندما لا يستطيع البنكرياس إنتاج كمية كافية من الإنسولين للإبقاء على السكر في الدم عن المستويات الطبيعية.