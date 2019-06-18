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السلفادور تفتتح مسيرتها في الكأس الذهبية بفوز متواضع على كوراساو

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 3:56 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 3:56 ص

استهل المنتخب السلفادوري لكرة القدم مسيرته في بطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) بفوز متواضع 1 / صفر على منتخب كوراساو مساء الأثنين(صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش) في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكوستاريكا وجامايكا.

وسجل نيلسون بونيلا الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول للقاء.

وتصدر المنتخب السلفادوري المجموعة برصيد ثلاث نقاط انتظارا لنتيجة المباراة الثانية بالمجموعة بين منتخبي جامايكا وهندوراس.

 


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