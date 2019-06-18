إحالة 14 متهما في حادث محطة مصر إلى المحاكمة العاجلة

قرر المحامي العام لنيابة شمال القاهرة، إحالة 14 متهما في حادث حريق جرار محطة مصر للسكك الحديدية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

والمتهمون أبرزهم: سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط، والذين سبق وصدر قرار من النائب بحبسهم على ذمة القضية التي تحمل رقم 518 لسنة 2019 إداري الأزبكية.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة قد قرر تجديد حبس 5 متهمين آخرين في القضية وهم: مدير تشغيل القطارات بمحطة مصر، وناظر حوش أبوغاطس، وملاحظ حوش أبوغاطس، واثنين من ملاحظي تشغيل قطارات أبوغاطس.

وشهدت محطة سكك حديد مصر برمسيس، صباح الأربعاء 27 فبراير الماضي، اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدادت الحديدية وأحد المباني بنهاية الرصيف، مما أدى إلى انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب حريق هائل تسبب في وفاة 20 مواطنا وإصابة العشرات ممن تصادف وجودهم على الرصيف.

وكشف بيان للنائب العام المستشار نبيل صادق، أن الجرار المتسبب في الحادث تقابل مع جرار آخر أثناء سيران الأول إلى مكان التخزين، ودوران الثاني على خط مجاور عكس الاتجاه، مما أدي إلى تشابكهما، فترك قائد الجرار المتسبب في الحادث كابينة القيادة دون اتخاذ إجراءات إيقاف المحرك الجرار، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر.

وأضاف أنه برجوع الجرار الآخر إلى الخلف لفك هذا التشابك، تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلق بسرعة عالية متجها نحو المحطة فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير، ووقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران.