مجلس الأمن يدين قصف الحوثيين مطار أبها السعودي واستيلاءهم على مساعدات إنسانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، "بأشد العبارات" قصف مليشيات الحوثي مطار أبها الدولي في جنوب المملكة العربية السعودية، في 12 يونيو الجاري والذي أسفر عن إصابة 26 شخصا.

وقال المجلس في بيان إن "هذا الهجوم والتهديد بشن مزيد من الهجمات على المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل يشكلان انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين".

كما أدان مجلس الأمن استيلاء الحوثيين على المساعدات الإنسانية والإعانات، وهي تهمة وجهها إليهم المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن.

وأكد ديفيد بيزلي دعوته إلى التدفق السريع والآمن والخالي من العوائق للمؤن التجارية والمساعدات والطواقم الإنسانية إلى اليمن وسائر مناطقه.

كما هدد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي خلال الجلسة بتعليق إرسال المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بحلول نهاية الأسبوع إذا لم يتوقفوا عن "التلاعب" بهذه المساعدات.

وقال إن "مساعداتنا الغذائية يتم التلاعب بها ونمنع من ضبط الأمر"، مضيفا "كل ما نطلبه هو السماح لنا بالقيام بما نفعله في ارجاء العالم. الأطفال يموتون الآن بسبب ذلك".