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طرح الفنان أحمد العوضي، برومو مسلسله الجديد "شديد الخطورة"، في أولى بطولاته المطلقة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر تطبيق "واتش إت".

ويشارك العوضي بطولة المسلسل كلا من ريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة ‏العيلى، حسنى شتا، خالد كمال‎، ومن تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام علي.

المسلسل، 7 حلقات فقط، ويتناول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.

يذكر أن العوضي شارك في رمضان الماضي في بطولة مسلسل "الاختيار"، بجانب الفنان أمير كرارة، ومجموعة كبيرة من النجوم، وسيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.