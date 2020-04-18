كوريا الجنوبية تسجل 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 507 إصابات جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 150 ألفا و 238 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة جديدتين، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى1996 .

كما تعافي من المرض 787 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 141 ألفا و 816 حالة.

وتم تطعيم 412 ألفا و 987 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا جرعتهم الأولى منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى 14 مليون شخص، وهو ما يمثل 28 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.