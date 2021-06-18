الجونة تتعاون مع وزارة الرياضة لإقامة مهرجان الرياضات المائية 2021 في نسخته الأولى بمشاركة 150 مشتركا من 7 دول

يقام في مدينة الجونة مهرجان "الجونة للرياضات المائية 2021”، بالتعاون مع كل من وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء والشركة صاحبة الفكرة والمنظمة للمهرجان في نسخته الأولى في الفترة من 17 وحتى 20 يونيو 2021، ويضم أربع رياضات مائية هي رياضة الكايت سيرف ورياضة الويك بورد ورياضة الويند سيرف ورياضة المراكب الشراعية.



يأتي مهرجان "الجونة للرياضات المائية 2021" في إطار إستراتيجية الشركة المستضيفة، بان تصبح مدينة الجونة منارة للثقافة والفن والرياضة من خلال توفير كافة الإمكانيات والمقومات والمرافق والخدمات الضرورية، فضلاً عن موقع مدينة الجونة المثالي لأكثر الألعاب المائية تشويقا لما تتمتع به من رياح ومياه قليلة العمق.



وصرح محمد عاشور، رئيس القطاع التجارى وتطوير الأعمال لمدينة الجونة منذ 32 عامًا ومدينة الجونة تعمل على استقطاب السائحين من شتى الدول عن طريق خلق وابتكار فاعليات رياضية وفنية على مستوي عالمي تليق بمكانه مصر.



كما تقوم مدينة الجونة المتكاملة بالترويج الدولي على نطاق واسع لدعم السياحة وجميع المجالات المكملة لها".



من جهته، أشاد فادي توكل مدير فاعليات مهرجان الجونة للرياضات المائية من شركة Fly Event بالتعاون مع مدينة الجونة، الرائدة في تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية.



وقال "تتمتع مدينة الجونة بمقومات طبيعية والمرافق الخاصة من مراكز الكايت سيرف والويند سيرف والفنادق وغيرها مما يجعلها قبلة للرياضات المائية والتي تعد من أوائل الرياضات لتنشيط السياحة في منطقة البحر الاحمر، كما تضع مدينة الجونة على الخريطة العالمية كمركز رئيسي لمثل هذه الرياضات."



وأضاف فادي توكل "يعد هذا هو المهرجان الأول وتبلغ جوائزه 300.000 جنية مصري، حيث لاقى اقبالا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من دول مختلفة بمجرد الإعلان عن المهرجان."



الجدير بالذكر أن مدينة الجونة نظمت العديد من البطولات والمهرجانات ساهمت في ان تجعلها واحدة من أهم المقاصد السياحية المصرية ومركزا للعديد من الفعاليات المحلية والدولية على رأسها "مهرجان الجونة السينمائي" لمدة أربعة أعوام، وبطولة "الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات" لمدة تسع اعوام، والتي حققت نجاحاً كبيراً ولاقت صدى إعلامياً كبيراً في جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية.