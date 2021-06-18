 البرازيل تكتسح بيرو برباعية في كوبا أمريكا - بوابة الشروق
الجمعة 18 يونيو 2021 8:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

البرازيل تكتسح بيرو برباعية في كوبا أمريكا

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 18 يونيو 2021 - 7:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 يونيو 2021 - 7:58 ص

حقق المنتخب البرازيلي انتصارا عريضا على بيرو برباعية دون رد، باللقاء الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات كوبا أمريكا 2021.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الأولى، فيما ظل بيرو في المركز الأخير دون نقاط. وافتتح المدافع الظهير أليكس ساندرو أهداف اللقاء في الدقيقة 11، ثم تمكن نيمار من تسجيل الهدف الثاني للسامبا عند الدقيقة 68.

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء سجل المنتخب البرازيلي هدفين في الدقيقة والدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق إيفرتون وريتشالسون على الترتيب.

وكانت البرازيل قد نجحت في تحقيق انتصارها الأول في البطولة على فنزويلا بثلاثية دون رد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك