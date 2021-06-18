البرازيل تكتسح بيرو برباعية في كوبا أمريكا

حقق المنتخب البرازيلي انتصارا عريضا على بيرو برباعية دون رد، باللقاء الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات كوبا أمريكا 2021.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الأولى، فيما ظل بيرو في المركز الأخير دون نقاط. وافتتح المدافع الظهير أليكس ساندرو أهداف اللقاء في الدقيقة 11، ثم تمكن نيمار من تسجيل الهدف الثاني للسامبا عند الدقيقة 68.

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء سجل المنتخب البرازيلي هدفين في الدقيقة والدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق إيفرتون وريتشالسون على الترتيب.

وكانت البرازيل قد نجحت في تحقيق انتصارها الأول في البطولة على فنزويلا بثلاثية دون رد.