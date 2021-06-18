مطار مرسى علم يستعد لاستقبال 10 آلاف سائح عبر 50 رحلة طيران

تستعد فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمين على متن 50 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا بواقع 16 رحلة طيران من التشيك و17 رحلة بولندي و8 رحلة أوكرانيا ورحلة واحدة من سويسرا و8 رحلات داخلية من عبر خطوط مصر للطيران، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.



وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر عن استعداد فنادق مرسى علم لاستقبال الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية خلال الأسبوع المقبل عبر 50 رحلة طيران قادمة من من سويسرا والتشيك وبولندا وأوكرانيا بدء من غد السبت، مشيرا إلى ارتفاع عدد رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مرسى علم الأسبوع المقبل إلى أعلى معدل؛ ما ساهم في انتعاش حركة السياحة الخارجية بفنادق مرسي علم وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق حيث قاربت على 50% في عدد من الفنادق السياحية.



وأضاف أن جميع العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية تم تطعيمهم بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19.



وأوضح الخبير السياحي، أنه يتم توقيع الكشف الطبى على جميع السائحين الأجانب بمجرد نزولهم من سلم الطائرة وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية وإجراء تحاليل pcr للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم ب72ساعة، بواسطة فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى بمطار مرسى علم الدولي.