بولندا تتهم قراصنة في روسيا بالوقوف خلف هجمات إلكترونية استهدفت سياسيين

كشفت الحكومة البولندية، الجمعة، تعرض سياسيين بولنديين لمجموعة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم، متهمة قراصنة في روسيا بالوقوف خلف تلك الهجمات.

وقال زعيم الحزب الحاكم ونائب رئيس الوزاء، جاروسلو كازينسكي، في بيان نقلته صحيفة "ذا فرست نيوز" البولندية، إن الهجوم الأخير طال عددا من كبار المسئولين والوزراء والنواب من مختلف الأطياف السياسية في بولندا.

وأضاف كازينسكي، الذي يرأس كذلك لجنة الأمن القومي والدفاع، أن "تحليل أجرته وكالاتنا الأمنية ووكالات أمنية لحلفائنا جعلتنا نشير بوضوح إلى أن الهجوم السيبراني انطلق من أرض روسيا الاتحادية"، مؤكدا أن تلك الهجمات كانت واسعة المدى والنطاق.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، في مؤتمر صحفي، توصُّل وكالة الأمن الداخلي إلى إدارة تلك الهجمات من داخل روسيا. وقال: "ينبغي أن نعي أن تحليلات البيانات التي قدمتها لن وكالاتنا (الأمنية)، بالإضافة إلى وكالات الدول الشركية لنا، تؤكد لسوء الحظ فرضية أن سياسيين ومسئولين وجماعات سياسية متنوعة، تحديدا تلك التي في السلطة، قد استهدفت كمجتمع وكبلد بهجوم سيبراني من خارج حدودنا".

ومن بين من تعرضوا لتلك الهجمات، رئيس مكتب رئيس الوزراء وزوجته ونائب المتحدث باسم الحزب الحاكم.

وتُتهم روسيا بالوقوف خلف العديد من الهجمات الإلكتروني التي تقع من آن لآخر في عدد من دول أوروبا والولايات المتحدة. وتنفي موسكو على الدوام مسئوليتها عن تلك العمليات.