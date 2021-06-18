 شبه جزيرة القرم تتعرض لأمطار غزيرة وانهيارات طينية في الجنوب الجبلي - بوابة الشروق
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شبه جزيرة القرم تتعرض لأمطار غزيرة وانهيارات طينية في الجنوب الجبلي

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
كييف (د ب أ)
نشر في: الجمعة 18 يونيو 2021 - 7:28 م | آخر تحديث: الجمعة 18 يونيو 2021 - 7:28 م
تعرضت شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، اليوم الجمعة، لأمطار غزيرة، مع حدوث انهيارات طينية في الجزء الجنوبي الجبلي منها.

وقالت السلطات إن منتجع يالطا السياحي والمنطقة المحيطة بمدينة سيفاستوبول الساحلية شهدتا هطول أمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم حيث تقع عادة في غضون شهرين.

وقد أغلقت الطرق في المنطقة الساحلية الجنوبية بسبب الانهيارات الطينية.

وانتشرت مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت تظهر سيارات تنجرف في المياه في الشوارع التي غمرتها المياه.

ووفقا للسلطات، لقي شاب حتفه بسبب سوء الطقس. وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن الشاب جرفته الفيضانات في أحد الجداول. كماأصيب عدة أشخاص بجروح.

وفى الوقت ذاته ، تراجعت الفيضانات مرة أخرى في مدينة كيرتش في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة.

وقد أجبرت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس الخميس مئات الأشخاص على مغادرة منازلهم وتركت عشرات الآلاف بدون كهرباء.

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