 بايدن يعلن 19 يونيو عطلة اتحادية بمناسبة مرور 156 عاما على انتهاء العبودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يعلن 19 يونيو عطلة اتحادية بمناسبة مرور 156 عاما على انتهاء العبودية

د ب أ
نشر في: الجمعة 18 يونيو 2021 - 9:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 يونيو 2021 - 9:07 ص

وقع الرئيس جو بايدن اليوم الخميس قانونا يجعل 19 يونيو عطلة اتحادية لإحياء ذكرى نهاية العبودية في الولايات المتحدة، مع منح معظم موظفي الحكومة الأمريكية إجازة مدفوعة الأجر يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال بايدن خلال حفل أقيم في البيت الأبيض مع نائبته كامالا هاريس: "الأمم العظمى لا تتجاهل أكثر اللحظات إيلاما. بل تحتضنها".

وينص القانون على تحديد أول عطلة اتحادية جديدة منذ ما يقرب من أربعة عقود، ويأتي بعد أكثر من عام من أحداث عنصرية أججها قتل الشرطة لأمريكيين من أصل إفريقي.


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