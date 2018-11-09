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أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف عدد جماهير مباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الترجي التونسي غدا السبت على ستاد رادس ضمن منافسات ذهاب الدور النصف النهائي لدوري الأبطال.

وكان الترجي طلب من الحكومة التونسية الموافقة على حضور جماهيري أمام الأهلي لمساندة الفريق وذلك بسبب صعوبة المباراة.

وتحركت وزارة الشباب والرياضة التونسية واكدت على الموافقة لحضور عدد جماهيري لا يزيد عن 10% من سعة اي استاد وذلك لمدة 9 أيام فقط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد الافريقي في بيانه اليوم الجمعة على الموافقة لحضور 5 آلاف مشجع فقط في مباراة الأهلي والترجي ومباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب افريقي.

وانهى الكاف بيانه بأن ذلك كان بناءا على طلب الاتحاد المضيف سواء التونسي أو المغربي وموافقة الجهات الحكومية والصحية.