بولندا تطالب بعقوبات جديدة على روسيا قبل قمة الاتحاد الأوروبي

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تطالب الحكومة البولندية بفرض إجراءات عقابية جديدة ضد روسيا لإبقاء الضغط الاقتصادي على موسكو لإنهاء غزوها لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسينا لصحيفة "فيلت ام زونتاج" الألمانية قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج بعد غد الاثنين "من وجهة نظرنا، يجب فرض حزمة سابعة من العقوبات في أسرع وقت ممكن. يجب أن نواصل الضغط".

وأضاف جاسيندا "سوف نمضى قدما في هذا الأمر، نحظى بتأييد شركاءنا بالبلطيق ونأمل أن يوافق الأوروبيون الآخرون أيضا على فرض عقوبات أكثر صرامة".

وقال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين برزيداتش للصحيفة إن حزمة العقوبات السادسة "ضربت روسيا بشدة. لكننا لم نتمكن من إضعاف بوتين بشكل كاف هو وآلته العسكرية. نحتاج إلى عقوبات إضافية وأكثر صرامة".

وأوضح أن بولندا تضغط على الشركاء الأوروبيين لتأييد فرض حزمة سابعة من العقوبات، مضيفا "يجب أن نتحرك بطريقة منسقة كأوروبيين".