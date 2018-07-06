مصدر طبي سوري: 6 قتلى و18 مصابا في اشتباكات بين فصائل المعارضة بريف حلب

أفاد مصدر طبي سوري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بمقتل 6 وإصابة 18 آخرين، بينهم أطفال، جراء اشتباكات بين فصائل المعارضة السورية وامتدادها إلى مناطق أخرى اليوم السبت.



وقال المصدر الطبي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عدد القتلى والجرحى مرشح للارتفاع؛ لأن الاشتباكات بين حركة أحرار الشام والجبهة الشامية لاتزال مستمرة في قرية عبلة قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي.



من جانبه، رجح قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لـ(د ب أ)، أن تتوسع رقعة الاشتباكات بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للجانبين بينها راجمات صواريخ.



وامتدت المواجهات إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وقال مصدر في الشرطة الحرة بمدينة جرابلس، إن عناصر من حركة أحرار الشام سيطرت على عدد من حواجز الشرطة المدنية على مداخل المدنية وحواجز جنوب وغرب المدينة وسط اشتباكات بين الفصيلين.



وتشهد مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي تحضيرات عسكرية كبيرة بين فصائل المعارضة الموالية لتركيا لشن عملية عسكرية على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريفي حلب الشمالي والشرقي.



وتسيطر فصائل المعارضة على مدن الباب وجرابلس وعزاز بريف حلب الشمالي والشرقي، كما تسيطر القوات الحكومية السورية على مدينة تادف شرق حلب وقوات قسد على مدينة منبج بريف حلب الشرقي.