صحة مطروح: إصابة 19 شخصا في حوادث متفرقة لانقلاب سيارات

أعلن الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، استقبال 19 مصابا، بينهم 4 أطفال و5 سيدات، فى حوادث انقلاب سيارات متفرقة، بكل من مدن (الحمام، العلمين، الضبعة، سيوة، مرسى مطروح).

وأوضح أن مستشفى الحمام المركزى استقبل 10 مصابين، بينهم 5 سيدات، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العميد، فيما استقبل مستشفى مرسى مطروح 3 مصابين فى حادثى سير وانقلاب، كذلك استقبل مستشفى سيوة المركزى مصابين فى حادث انقلاب، واستقبال مصابين بمستشفى العلمين النموذجي، واستقبال مصابين بمستشفى الضبعة المركزى.

تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم بـ8 بسيارات إسعاف لأقسام الاستقبال والطوارئ لتقديم العلاج لهم، تم تحرير محاضر تمهيدا للعرض على النيابة العامة.