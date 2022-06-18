تركيا: تحييد 9 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 9 من "إرهابيي" حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" شمالي العراق.



وقالت الوزارة في بيان، إن الجيش التركي تمكن من تحييد "الإرهابيين" التسعة في إطار عملية المخلب ـ القفل شمالي العراق.



كانت وزارة الدفاع التركية قد شنت عملية "المخلب-القفل" في أبريل الماضي ضد مواقع حزب "بي كيه كيه" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان بشمال العراق لاستهداف عناصره التي تشن من هناك هجمات على الداخل التركي.



جدير بالذكر أن "بي كيه كيه" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



ووفقا للبيانات التركية، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ قرابة 40 عاما.