سنتكوم: تدمير 4 أنظمة رادار وطائرة بدون طيار وقارب للحوثيين في 24 ساعة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الثلاثاء، أن قواتها دمرت 4 أنظمة رادار للدفاع الجوي وطائرة بدون طيار وقارب مسير لجماعة الحوثي في اليمن خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "خلال الـ24 ساعة الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير أربعة أنظمة رادار للدفاع الجوي، كما تم تدمير قارب مسير في منطقة يسيطر عليها الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت أن قواتها "تمكنت من تدمير طائرة بدون طيار أُطلقت باتجاه البحر الأحمر من منطقة يسيطر عليها الحوثيون"، موضحة أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار لحقت بالقوات الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

كما اعتبرت أن الطائرة بدون طيار وأنظمة الرادار والقارب المسير التي تم استهدافها، "تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

ولم تعلق جماعة الحوثي بعد على بيان "سنتكوم"، لكنها سبق وأعلنت مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا محافظة الحديدة غربي اليمن بـ10 غارات خلال ساعات، بعد أن أعلنت استهداف مطار الحديدة بـ5 غارات أمريكية بريطانية، و4 غارات أخرى على جزيرة كمران في المحافظة نفسها.