محافظ الغربية يتابع إقبال المواطنين على الحدائق والمتنزهات خلال أيام عيد الأضحى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إقبال المواطنين على الحدائق والمتنزهات بمراكز ومدن المحافظة؛ للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك وسط جمال الطبيعة، والمسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم فتح جميع الحدائق والمتنزهات والملاهي وتجهيز الكورنيش لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين للاستمتاع بإجازاتهم، وسط الأشجار والمناظر الخلابة والهواء النقي، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين.

وأشار إلى أن الوحدات المحلية كثفت فرق العمل، وزراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، فضلًا عن شن حملات لصيانة المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات، والجزر الوسطى بالطرق وتنسيق الأشجار وأحواض الزهور، والرفع الفوري لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل.

وأكد أنه تم وضع خطة لتشجير المحاور والطرق الرئيسيةن والميادين الرئيسية والفرعية، وعلى جانبي الطرق العامة، بجانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء، وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين.

كما تابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية في حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

من جانبهم أعرب المترددون، على الحدائق عن سعادتهم بالاحتفال بأجواء العيد وسط الحدائق، مؤكدين حرصهم على الخروج للاحتفال بالأعياد والمناسبات المختلفة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.