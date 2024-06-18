وكيل رياضة الشرقية: مراكز الشباب تواصل استقبال المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن مراكز الشباب بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة تواصل فتح أبوابها لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك تنفيذا للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "العيد أحلى بمراكز شباب مصر".

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب مصر تستهدف إتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب المحافظة خلال أول وثاني أيام عيد الاضحي المبارك شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين للاستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب، والتي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية، وألعاب ترفيهية، وتنس طاولة وبلياردو، وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.