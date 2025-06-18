كيف تحركت أسعار الذهب والنفط بعد تثبيت الفائدة الأمريكية؟

أعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة بين 4.25% و4.5%، وذلك على الرغم من دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى خفض الفائدة لتخفيف أعباء الديون الأمريكية.

وثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، بعد أن صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند مستوياته الحالية، بعدما خفضته ثلاث مرات متتالية في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر، بإجمالي نقطة مئوية كاملة.

وفي أعقاب القرار، تراجع مؤشر الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية بنسبة 0.24% إلى 98.1 نقطة.

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.12% إلى 3392 دولارًا للأوقية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بنسبة 0.08% إلى 76.5 دولار للبرميل، وزاد سعر خام غرب تكساس بالنسبة نفسها إلى 73.33 دولار للبرميل.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان الفائدة إن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد انحسرت، لكنها لا تزال مرتفعة.

وقال وليد علام، خبير أسواق المال العالمية، إن الفيدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم تماشيًا مع التوقعات، لكن ما يهم الأسواق ليس قرار الفائدة بحد ذاته، بل كلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول مستقبل السياسة النقدية، في ظل إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خفض الفائدة.