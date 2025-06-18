إيفرتون يتعاقد مع مدير أكاديمية مانشستر يونايتد

علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن نيك كوكس، مدير أكاديمية نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، سيتولى منصب المدير الفني في إيفرتون.

وأضافت أن إيفرتون يواصل حاليا عملية إعادة الهيكلة الإدارية للنادي تحت إشراف مجموعة فريدكين، التي أبدت اهتماما بالغا بضم مدير أكاديمية الشياطين الحمر للمنظومة الإدارية الجديدة للنادي.

وأشارت إلى أن كوكس رفض العديد من العروض منذ انتقاله إلى أولد ترافورد قادما من شيفيلد يونايتد عام 2016، منها عروض من أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الإنجليزي وأندية أوروبية أخرى بخلاف هيئات إدارية كبيرة.

وأوضحت (بي إيه ميديا) أن إدارة مانشستر يونايتد تعمل حاليا على إيجاد بديل، وتم الاتفاق على استمرار كوكس مع النادي خلال الفترة المقبلة ليتم انتقاله إلى إيفرتون بشكل سلس.

وتمت ترقية كوكس لرئاسة أكاديمية مانشستر يونايتد عام 2019، وساهم في تطوير منظومة الشباب العريقة في النادي، وتوج يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب عام 2022، بقيادة أليخاندرو غارناتشو وكوبي ماينو.

يبقى كوكس أيضا شخصية معروفة بتميزها في تطوير العناصر الشابة، وخلال فترة توليه المسؤولية تم تصعيد 27 لاعبا من الأكاديمية إلى الفريق الأول.

كما انتعشت خزينة مانشستر يونايتد من ما يقارب 100 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار) مقابل بيع عناصره الشابة خلال آخر ثلاث سنوات، ويبقى هذا الرقم مرشحا للزيادة في ظل البنود والشروط الجزائية في عقود بيع هؤلاء اللاعبين.