• نستثمر ١٤ مليار دولار على الأبحاث والتطوير لبدائل التدخين

• تحول 7.5% من المدخنين البالغين بالقاهرة الكبرى الحضرية إلى استخدام الأيكوس

• أطلقنا مبادرة لإعادة تدوير أجهزة الأيكوس فى مصر واسترددنا ٢٠٠٠ جهاز.. و61% من مصانع فيليب موريس محايدة لانبعاثات الكربون





قال على كرمان، المدير العام لشركة فيليب موريس مصر والمشرق العربى ان الشركة تقوم بتصنيع منتجاتها فى مصر من خلال الشركة المتحدة للتبغ التى تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وفى عام ٢٠٢٢ حصلت فيليب موريس - عن طريق كونها شريك غير مباشر فى الشركة المتحدة للتبغ - على رخصة لانتاح السجائر التقليدية والالكترونية فى مصر مقابل ٤٥٠ مليون دولار لتصبح ثانى مصنع للتبغ فى مصر، وقال كرمان إن الرخصة سمحت للشركة بالتصنيع من خلال الشركة المتحدة للتبغ والتى تعمل حاليًا بكامل طاقتها الإنتاجية، وتقوم بتطوير مستمر لكل من عمليات التصنيع والإمكانيات البشرية.

وعن إمكانية دخول «فيليب موريس» فى شراكات واستثمارات جديدة داخل مصر، قال كرمان لـ«مال وأعمال - الشروق»: «إن مصر تظل سوقًا مهمة جدًا لنا، وبالطبع ممكن دراسة أى فرص استثمار ممكنة بالسوق المصرية».

أوضح أن الشركة بالفعل تقوم بإعادة استثمار جزء من أرباحها بالسوق المصرية ضمن استراتيجية التطوير والتوسع التى تتبناها المجموعة.

وبالنسبة لاستراتيجية الشركة للتحول نحو منتجات أفضل خالية من الدخان، قال «كرمان»: إن فيليب موريس تستثمر ١٤ مليار دولار على الأبحاث العلمية والتطوير والتسويق لبدائل التدخين منذ عام ٢٠٠٨.

واكد ان استراتيجية فيليب موريس ترتكز على إنتاج منتجات تقلل المخاطر التى يتعرض لها المدخن البالغ عند إشعال السجائر، حيث ثبت علميًا أن «الحرق» هو المشكلة الرئيسية التى تسب الأضرار للمدخن بما ينتجه من 6 آلاف مادة كيميائية ضارة.

استطاعت «فيليب موريس» على مدى 15 عامًا من البحث العلمى، الوصول إلى بدائل أفضل للتدخين التقليدى، من بينها أجهزة التبغ المسخن كجهاز «آيكوس IQOS»، وأكياس النيكوتين «ZYN»، وأجهزة التبخير الإلكترونية (e-vapor)، وقد حققنا بالفعل إنجازًا ملموسًا ضمن استراتيجيتنا نحو مستقبل خال من الدخان.

وبحسب كرمان، فإن منطقة مصر والمشرق العربى تُعد فى صدارة هذا التحول نحو البدائل الخالية من الدخان، والذى بدأ فى مصر منذ 2021، كما أطلقت الشركة أحدث نسخة من منتج «آيكوس» فى مصر «IQOS Iluma i» خلال يونيو 2025. ولدى فيليب موريس 9 فروع ثابتة و10 متنقلة لبيع منتج «إيكوس» فى القاهرة والإسكندرية.

ويتمتع جهاز «آيكوس» للتبغ المسخن بخصائص متعددة تلبى احتياجات المستهلكين، ويُعد بديلًا أقل خطورة، بحسب كرمان، الذى أشار إلى أن 7.5% من المدخنين البالغين فى منطقة القاهرة الكبرى الحضرية قد تحولوا إلى استخدام «آيكوس» كبديل للتدخين التقليدى.

وتتواجد منتجات فيليب موريس الخالية من الدخان فى 97 سوقًا عالمية، وكان أول سوق لها اليابان عام 2014.

ساهمت المنتجات الخالية من الدخان بنحو ٣٩٪ من صافى أرباح «فيليب موريس» بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤، ووصلت النسبة إلى 41% بنهاية الربع الثانى من ٢٠٢٥، وذلك من خلال ثلاثة منتجات، هى أجهزة التبغ المسخن كجهاز «آيكوس IQOS»، وأكياس النيكوتين «ZYN»، وأجهزة التبخير الإلكترونية (e-vapor)، لتتخطى صافى أرباح فئات المنتجات الثلاثة ما تحققه سجائر المارلبورو، بحسب ما قاله كرمان، مضيفًا: أن المستهدف أن تسهم فئات المنتجات الخالية من الدخان الثلاثة بثلثى صافى أرباح فيليب موريس بحلول ٢٠٣٠.

أضاف أن فيليب موريس توجه نحو ٧٨٪ من الانفاق التجارى نحو المنتجات الخالية من الدخان، وكذلك ٩٩٪ من ميزانية البحث والتطوير.

وكشف كرمان عن أنه حرصًا على تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتقليل التلوث البيئى، فإن 61 % من مصانع فيليب موريس محايدة لانبعاثات الكربون بمعنى أن نسبة الانبعاثات بها صفرية صفر فى المئة، وذلك فى 2025، مقابل 43% من مصانعها فى عام 2023، وأوضح أن المجموعة ملتزمة بخفض الأثر البيئى لمصانعها حرصًا على تحقيق الاستدامة.

وتستعين «فيليب موريس» بنحو ١٥٠٠ باحث وتقنى بمركز الأبحاث الخاص بها بمدينة نيوشاتل السويسرية، حيث أثبتت الأبحاث أن التحول إلى الأيكوس والمنتجات الخالية من الدخان يقلل من فرص تعرض المدخن البالغ للمواد الضارة، والتى تنتجم عن الاحتراق المقترن بإشعال السجائر.

وأضاف أن الجهات المستقلة، مثل وزارة الصحة الانجليزية والهيئة الفيدرالية الألمانية (BFR) لدراسة المخاطر، وبعد مراجعة علمية دقيقة، قامتا بالسماح ببيع الأيكوس. وبعد مراجعة الأدلة العلمية لأكثر من مليون مستند تتعلق بمنتجات IQOS (التبغ المُسخّن)، وZYN (أكياس النيكوتين)، وGeneral (Snus)، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ترخيص تسويق منتجات General snus وZYN من شركة Swedish Match -إحدى شركات فيليب موريس إنترناشيونال- بالإضافة إلى إصدارات معينة من أجهزة IQOS وموادها الاستهلاكية، ما يُمثل أول تراخيص من نوعها فى هذه الفئات. بالإضافة إلى ذلك، حصلت بعض إصدارات IQOS وGeneral snus على أول تراخيص «منتج تبغ مُعدّل المخاطر» (MRTP) من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وفيما يتعلق بمبادرات فيليب موريس للمسئولية المجتمعية فى مصر، قال كرمان إن الشركة مهتمة بالمسئولية المجتمعية ومعايير الاستدامة، وأطلقت مبادرتين بنهاية العام الماضى لتدوير أجهزة الأيكوس، حيث تم التعاون مع إحدى الشركات المصرية تقوم بإعادة تدوير الجهاز لتتم الاستفادة به داخل الاقتصاد المصرى، وذلك لدعم سياسات الحكومة المصرية بما يعزز الاستدامة وإعادة تدوير الأجهزة بطريقة صديقة للبيئة، ومنذ عام 2024 وحتى الوقت الراهن هناك ألف مستخدم للأيكوس شاركوا فى هذه المبادرة، وتم استرداد 2000 جهاز من أجل إعادة التدوير.

وأوضح أن البرنامج الثانى ضمن إعادة التدوير هو الخاص بـ«لفائف التبغ المسخن» من خلال برنامج إعادة تدوير اللفائف المستخدمة والذى لاقى استحسانًا وتفاعلًا مميزًا من المستخدمين، وتحتل مصر المرتبة الرابعة على مستوى العالم فى إعادة تدوير لفائف التبغ، حيث تم جمع نحو 15.3 طن.