الكوكى يعلن تشكيل المصري لمواجهة بتروجت في الدوري

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة نبيل الكوكى عن تشكيل فريقه لملاقاة فريق بتروجيت فى الاسبوع التاسع من بطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها فى الثامنة مساءا على ستاد السويس الجديد .

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: عصام ثروت .

خط الدفاع: كريم العراقى ، محمد هاشم، خالد صبحى وعمرو سعداوى.

خط الوسط: محمد مخلوف، بونور موجيشا، أحمد على عامر ومحمود حمادة.

الهجوم: أحمد القرموطى وصلاح محسن.

قائمة البدلاء: محمود حمدى، أحمد عيد، أحمد منصور، حسن على، حسين فيصل، مصطفى أبو الخير، عمر الساعى، زياد فرج وكينجسلي ايدوو.