الإعصار إريك يتشكل في المحيط الهادئ ويهدد بجلب فيضانات لجنوب المكسيك

تشكل الإعصار إريك في المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة ورياحا عاتية وعواصف ومن المحتمل انهيارات طينية إلى الساحل الجنوبي للمكسيك.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ومقره ميامي، في تحذير إنه من المتوقع أن يهطل ما يصل إلى 51 سنتيمترا من الأمطار عبر ولايات أواخاكا وجيريرو بهطول مقدار أقل في تشياباس وميتشواكان وكوليما وخاليسكو.

وتهدد الأمطار، بجلب فيضانات وانهيارات طينية سيما في المناطق شديدة الانحدار.

ومن المتوقع أن يتحول إريك إلى إعصار كبير أو قريبا منه فيما يقترب من الساحل المكسيكي غدا الخميس. ويتم تعريف الإعصار الكبير على أنه إعصار من الفئة الثالثة أو أكثر وتبلغ سرعته ما بين 180 إلى 210 كيلومترات في الساعة.