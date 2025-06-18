روسيا تحذر أمريكا من شن هجمات مباشرة على إيران

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حذرت روسيا، الولايات المتحدة من التدخل المباشر إلى جانب إسرائيل في الصراع مع إيران.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرج، قوله "ستكون خطوة من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع برمته بشكل جذري".

وأضاف الدبلوماسي، أنه حتى التكهنات بمشاركة الولايات المتحدة أمر خطير.

وانتقدت روسيا، إسرائيل بشكل حاد بسبب غاراتها على إيران، متهمة القيادة الإسرائيلية بدفع العالم نحو شفا كارثة نووية.

يذكر أن موسكو وطهران يعدان شريكين وثيقين في الشرق الأوسط.