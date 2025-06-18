 تزايد عدد البالغين في أمريكا الذين يلقون حتفهم بسبب السقوط غير المتعمد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تزايد عدد البالغين في أمريكا الذين يلقون حتفهم بسبب السقوط غير المتعمد

نيويورك - (أب)
نشر في: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 10:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 10:13 ص

خلص تقرير اتحادي جديد، نٌشر اليوم الأربعاء، إلى تزايد أعداد البالغين الذين يلقون حتفهم؛ بسبب السقوط غير المتعمد، حيث يمثل أصحاب البشرة البيضاء أغلبية حالات الوفاة الناجمة عن هذا السبب.

وجاء في تقرير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه في الفترة من 2003 إلى 2023 ارتفع معدل الوفاة بسبب السقوط بأكثر من 70% بين من تتراوح أعمارهم ما بين 65 و 74 عاما.

وارتفعت النسبة إلى أكثر من 75% بين من تتراوح أعمارهم بين 75 و84 عاما، وارتفعت بأكثر من الضعف بالنسبة لمن تتجاوز أعمارهم 85 عاما.

وقال جيوفري هوفمان الباحث بجامعة ميتشجان، الذي لم يشارك في وضع التقرير الجديد: "السقوط مازال يمثل مشكلة صحية عامة تستحق الاهتمام بها".

ولقى أكثر من 41 ألف أمريكي في عمر التقاعد حتفهم؛ بسبب السقوط خلال عام 2023، وهو أحدث عام تتوافر فيه إحصاءات نهائية بناء على شهادات الوفاة.

وهذا يشير إلى أن حالات السقوط مثلت حالة وفاة من بين كل 56 حالة بين الأمريكيين الأكبر سنا خلال هذا العام.

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